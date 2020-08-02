Трамп обеспокоился проблемой огромной разницы доходов в США

Проблему серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых жителей США необходимо решить как можно скорее. С таким призывом выступил Дональд Трамп.

На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал сообщение Business Insider, в котором говорится, что на фоне пандемии заявки на пособие по безработице подали около 40 миллионов граждан. При этом стоимость активов олигархов в США увеличилась на 500 миллиардов долларов.

«Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время!» - написал Трамп.

Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщал, что принятый в марте пакет мер, призванный простимулировать американскую экономику в период кризиса, предполагает крупные выплаты гражданам США, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.