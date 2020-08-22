Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака

Просто съесть на завтрак кашу не достаточно для того, чтобы сделать его действительно полезным. Такое мнение высказала диетолог Елена Чигия.

Эксперт объяснила, что употребление с утра каши, которая состоит почти исключительно из углеводов, не сделает прием пищи сбалансированным.

Для восполнения недостающих питательных веществ стоит добавить какой-либо белковый продукт, к примеру – сыр, яйцо или мясо. Кроме того, важным элементом правильного питания с утра является клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах.

«Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона», - цитирует ее радио Spuntnik.

Также специалист рекомендовала варить каши на молоке или добавлять молочный продукт к готовой крупе, так как без содержащегося в молоке лизина белки в каше не усвоятся организмом.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала не употреблять на ужин соленья и маринованные овощи, так как подобные продукты способствуют задержке воды в организме, что может отразиться с утра на внешнем виде за счет появления отеков.