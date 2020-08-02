Смертельная диета: врач рассказал, как не погибнуть при похудении

Стремительное похудение смертельно опасно для человека С таким предостережением выступила врач-диетолог Елена Астахова. Она рассказала, как правильно снижать вес и не отравиться собственным жиром.

«Сбросить за два месяца 200 килограммов - это ужасно. От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов», - заявила она в интервью телеканалу «360».

Главная опасность, по словам эксперта, кроется в строении жировой прослойки и особенности работы печени. Когда этот орган не справляется с интоксикацией организма, он отправляет часть токсинов в жировую ткань. При стремительном похудении они высвобождаются и отравляют организм. Именно поэтому Астахова не рекомендует переходить на экстремальные варианты питания для сброса лишнего веса.

«Нужно очень деликатно человека переводить на сбалансированное питание. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима», - гарантировала она.

Именно в сбалансированном питании, в котором содержатся все необходимые человеку микроэлементы, грамотно распределены сахара, белки, углеводы и жиры, кроется успех любой диеты, сказала врач.