Джеймс Кэмерон показал готовые сцены из второго «Аватара»

Известный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон продемонстрировал готовые сцены из долгожданной второй части картины «Аватар» съемочной группе, работавшей над ее созданием.

Продюсер фильма Джон Ландау рассказал, что были показаны три отрывка киноленты с практически готовыми спецэффектами. Он также отметил, что члены команды были крайне воодушевлены возобновлением съемок картины.

«Все были в восторге и сгорали от желания вернуться к работе», - рассказал Ландау на своей странице в Instagram.

Сам Джеймс Кэмерон, отзываясь о готовом к настоящему моменту материале, поделился с прессой, что вторая часть «Аватара» получается «потрясающей».

Ранее создатели блокбастера опубликовали в Сети фото, сделанное во время съемок подводных сцен нового «Аватара».