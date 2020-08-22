Российский крейсер «Адмирал Нахимов» назвали самым мощным в мире

Журналисты американского издания Forbes оценили российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Как написал журнал, наш корабль уже превосходит американские линейные корабли типа Iowa по концепции и вооружению, хотя и вполне сопоставим с ними по размерам.

Однако после модернизации он станет предположительно самым мощным военным кораблем в мире.

«С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире», - сказано в статье.

В материале упоминается, что «Адмирал Нахимов» сейчас вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 «Гранит», которые в США имеют прозвище «убийцы авианосцев», а также комплексами ПВО С-300 и ракетами 9К33 «Оса». Автор статьи признал, что данный «умный» набор вооружения является для него «невероятным».

В июле военные эксперты выразили уверенность, что «Адмирал Нахимов» после модернизации превратится в плавучую крепость, которая будет способна сдержать флот НАТО.