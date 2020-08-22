Разноцветное облако засняли на небе жители Филиппин

Жители небольшого города Сан-Пабло на Филиппинах запечатлели на камеру необыкновенное явление, замеченное ими в синем облачном небе.

Над одним из плотных облаков застыл удивительный разноцветный светящийся объект, называемый пилеусом, то есть облачной шапочкой. Подобные эффекты возникают, когда в атмосфере на близком расстоянии скапливаются одинаковые капли жидкости, сквозь которые проходит солнечный свет.Подобные эффекты возникают, когда в атмосфере на близком расстоянии скапливаются одинаковые капли жидкости, которые отражают солнечные лучи. Об этом пишет SB.BY.

За короткое время увидеть и восхититься случайными кадрами успело множество пользователей Сети. Люди отметили в комментариях, что подобные искусные творения природы заставляют лишний раз удивиться невероятному устройству нашей планеты.