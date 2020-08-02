Скульптура сестры Наполеона лишилась пальцев из-за неудачного селфи
Работу итальянского скульптора Антонио Кановы повредил турист из Австрии.
© Фото: Museo Gypsotheca Antonio Canova, facebook
Турист из Австрии сломал пальцы гипсовой скульптуре, изображающей Полину Бонапарт - сестру Наполеона. Это работа итальянского скульптора Антонио Кановы.
О неприятном инциденте сообщили в Facebook музея.
Турист из Австрии сел на экспонат, чтобы сделать фото, и в итоге отломал два пальца ног у скульптуры. Никому ничего не сообщив, он сбежал.
Видеозапись инцидента передали полиции.