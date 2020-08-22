Тела еще одной женщины и ребенка нашли под завалами дома в Ярославле

На месте произошедшего вечером в пятницу в жилой многоэтажке в Ярославле взрыва газа были обнаружены тела женщины и ребенка восьми лет.

Всего, вместе с последними найденными людьми, жертвами инцидента стали четыре человека.

Ранее, согласно данным РИА Новости, специалисты экстренных служб сообщали о двух погибших женщин.

Согласно последним данным, озвученным начальником регионального отделения МЧС РФ, в завалах на месте взрыва людей больше нет. В настоящий момент спасательная операция на территории официально завершена.