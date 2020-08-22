Посол РФ в Венесуэле: Каракас заинтересован в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Вслед за Аргентиной интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» проявили и в Венесуэле. Как рассказал «Звезде» посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, Каракас заинтересован не просто в получении вакцины, как таковой, но и подключении к работе над ее созданием и продвижением.

«Еще до объявления о регистрации российской вакцины "Спутник V" мы получили от наших венесуэльских партнеров запрос по линии Минздрава, в котором венесуэльцы выразили заинтересованность в участии в клинических испытаниях возможной вакцины против коронавируса. И в перспективе, конечно, ее дальнейшего продвижения здесь, на венесуэльском рынке. То есть вакцинации своего населения», - рассказал посол.

Мелик-Багдасаров сообщил, что в российское посольство обращаются венесуэльцы, но в основном по государственной линии. Частных обращений от граждан совсем немного, так как ситуация с коронавирусом в стране не настолько драматичная, хотя и имеет динамику ухудшения.

«Власти контролируют ситуацию. У них здесь налажено тестирование. У них достаточно высокий процент выздоровления. На сегодняшний день порядка 70% заразившихся уже выздоровели», - пояснил дипломат.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во всеуслышание, что как только российская вакцина появится в Венесуэле, он будет первым, кто ее на себе опробует.