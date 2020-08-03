Эксперт рассказал о рисках путешествий для людей с хроническими болезнями

В настоящее время в связи с риском инфицирования коронавирусом людям, имеющим хронические заболевания, и пенсионерам лучше временно воздержаться от путешествий. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

Как объяснил специалист, такие ограничения обусловлены тем, что данная категория граждан подвержена повышенному риску осложнений и тяжелого течения болезни.

Эксперт указал, что в некоторых регионах России в настоящее время показатели заболеваемости все еще достаточно высоки, а на ряде территорий число больных продолжает увеличиваться.

В контексте происходящего жителям страны следует избегать мест с большим скоплением людей, отдав предпочтение в выборе курортной активности альтернативным вариантам. Слова Чуланова передают ТАСС.

Инфекционист также добавил, что для безопасности собственной и окружающих стоит соблюдать социальную дистанцию между людьми, носить маску и соблюдать гигиенические нормы.