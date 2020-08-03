Министр просвещения рассказал о работе российских школ с 1 сентября

Большинство российских школ начнут работу 1 сентября, однако безопасность участников процесса обучения будет учитываться в первую очередь. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Министр объяснил, что в том случае, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории муниципалитета не позволит открыть школы вовремя, «во главу угла» будет поставлено здоровье учеников и преподавателей.

Кравцов указал, что на сегодняшний день какие-либо серьезные опасения отсутствуют. Он также отметил, что в школах с начала учебного года до 14 сентября, в соответствии с договоренностями Министерства просвещения и Министерства здравоохранения, будет дежурить медработник.

«Все требования Роспотребнадзора будут учтены», - цитирует министра «Российская газета».

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что некоторые высшие учебные заведения откроют свои двери для студентов 14 сентября, указав, что вузы могут переносить дату начала учебы до двух месяцев.