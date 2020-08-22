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Герой в белом халате: сирийский врач бесплатно принимает пациентов в своей частной клинике

Павел Ремнев
Анна Берестовая
03:13 22.08.2020
В клинике сирийского специалиста имеется разнообразная медицинская техника, и даже работает родильное отделение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Доктор Масуд - настоящая местная сирийской знаменитость. В небольшую частную клинику на окраине города Камышли со скромной приемной приезжают пациенты со всей провинции. Он давно сделал себе имя народного врача.

За помощь он денег не возьмет, ведь знает, что у его пациентов едва ли хватит средств, чтобы заплатить за прием. Часто медик бесплатно делает сложнейшие операции. В клинике для этого есть все необходимое оборудование, в том числе и родовое отделение.

Сейчас, в спокойные времена, он лечит переломы и принимает роды, а несколько лет назад к нему непрерывным потоком везли раненых. Осколочные, пулевые ранения – уже тогда в помощи доктор не отказывал никому.

Образование врач получил в Белоруссии и теперь, как реликвию, хранит диплом витебского медицинского университета. На полках у Масуда целый набор сувениров из России. Но главное, что здесь есть, это небольшая библиотека медицинской литературы.

Масуду и еще трем сыновьям выбрать профессию врача помог отец семейства.

«Четыре брата - врачи, благодаря ему, потому что он поддержал нашу учебу», - рассказывает он.

У Масуда и самого четверо детей. Каждый день они занимаются под присмотром отца по книгам, по которым учился в свое время он сам. И, кажется, вопрос о том, кем они станут, когда вырастут, в семье доктора давно разрешен.

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