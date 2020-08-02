Выход астронавтов задержали из-за токсичного вещества на поверхности Crew Dragon

Выход экипажа Crew Dragon был задержан из-за повышенного содержания тетраоксида диазота на поверхности капсулы. Об этом сообщил ведущий трансляции NASA.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе второго августа в 21:48 мск. На его борту - астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен. После приводнения капсулу извлекли из воды и поместили на корабль Go Navigator. Сейчас корабль проверяют на содержание опасных токсичных веществ, которые образовались в результате сжигания топлива.

«Обнaружено превышaющее норму содержание тетрaоксида диазотa, в большом объеме оно может быть токсично, поэтому из осторожности ждем снижения его показaтелей», - рассказали во время трaнсляции.

Когда уровень опасных веществ достигнет допустимого показателя, экипажу позволят покинуть капсулу. Сами астронавты рассказали, что чувствуют себя хорошо.