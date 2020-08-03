Небесное «цунами» испугало туристов на побережье Азовского моря

В небе над популярным украинским курортом на берегу Азовского моря, поселком городского типа Кирилловкой, нависло угрожающего вида темное облако. Гигантская грозовая туча, по виду напоминающая огромную волну, удивила и напугала отдыхающих.

Свидетели этого явления рассказали, что необычный вид небо над побережьем приобрело вечером 31 июля.

Как указывает Час пик, ссылаясь на местные средства массовой информации, часть людей, отдыхавших на курорте, были настолько впечатлены зрелищем небесного «цунами», что предпочли подстраховаться и покинуть пляж, укрывшись в помещении. Другие же, напротив, решили не упускать возможность понаблюдать за интересным природным явлением и снять его на камеру.

Облака подобного типа носят название «грозовой воротник» или «валовые облака» и сами по себе не представляют опасности.