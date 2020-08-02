Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с возвращением на Землю

Тамара Астапенкова
22:56 02.08.2020
Приводнение космического корабля в Мексиканском заливе стало для американцев первым за последние 45 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: nasa

Президент США Дональд Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с возвращением на Землю и поблагодарил всех причастных к успешному приводнению корабля на воду в Мексиканском заливе, которое стало для американцев первым за последние 45 лет.

«Замечательно, что астронавты NASA вернулись на Землю после очень успешной миссии, шедшей два месяца. Спасибо всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!», - написал президент США в своем Twitter.

Ранее стало известно, что в 21.48 по московскому времени Crew Dragon коснулся воды в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Это стало первой посадкой с 1975 года после завершения программы «Аполлон».

На данный момент к месту приводнения подходят спасательные корабли. Специалисты осмотрят аппарат, поднимут его на борт, и только после этого астронавты смогут открыть люк и покинуть корабль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.08.2020, 20:48
Уникальные гости: в Приморье заметили белух, которые содержались в неволе под Находкой
Дата02.08.2020, 13:40
Девяносто лет ратных подвигов: в России отмечают День ВДВ
Дата02.08.2020, 12:03
Кокорин официально стал игроком «Спартака»
Дата31.07.2020, 11:17
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:11 В стране и мире
Crew Dragon начал схождение с орбиты для приводнения в Мексиканском заливе
16:40 В стране и мире
«Встала попить водички»: Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
16:06 В стране и мире
В Краснодарском крае задержали владельца взорвавшейся АЗС
14:56 В стране и мире
Минздрав предложил повысить акциз на табак
14:20 Спорт
Видео
«Всей стране будет интересно наблюдать»: тренер Мелешин высказался о переходе Кокорина в «Спартак»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван способ продлить срок службы смартфона
Видео
«Лучше туда не вмешиваться»: директор Малого театра прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
Видео
Коварная газировка: врач рассказал о самых опасных в жару напитках
Видео
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.