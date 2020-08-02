Президент США Дональд Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с возвращением на Землю и поблагодарил всех причастных к успешному приводнению корабля на воду в Мексиканском заливе, которое стало для американцев первым за последние 45 лет.

«Замечательно, что астронавты NASA вернулись на Землю после очень успешной миссии, шедшей два месяца. Спасибо всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!», - написал президент США в своем Twitter.





Ранее стало известно, что в 21.48 по московскому времени Crew Dragon коснулся воды в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Это стало первой посадкой с 1975 года после завершения программы «Аполлон».

На данный момент к месту приводнения подходят спасательные корабли. Специалисты осмотрят аппарат, поднимут его на борт, и только после этого астронавты смогут открыть люк и покинуть корабль.