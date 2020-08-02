Террористы «ан-Нусры»* обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что террористы группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Идлиб.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Мус в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации», - заявил на брифинге заместитель руководителя гвардии подполковник Владимир Марандидов.

По его словам, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Бир-Хамид-Эль-Али и обратно.

Также было осуществлено патрулирование российской военной полицией в провинциях Алеппо и Ракка по маршрутам: от Кораби до Сак и обратно, от Телль-Эс-Самен до Али-Бадр и обратно.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Джабхат ан-Нусра»* - запрещенная на территории РФ террористическая организация