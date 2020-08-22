В Вологде ушел под воду теплоход

Вблизи Кремлевской площади в Вологде погрузился под воду корабль 1973 года «Капитан Артюшин». Соответствующую информацию сообщили на официальном сайте регионального отделения МЧС России.

На борту затонувшего судна, согласно предварительным данным, находились 25 человек, включая одного ребенка. Все они были успешно доставлены на берег. В ходе инцидента никто не пострадал.

На место происшествия были направлены 29 человек и одна единица техники.

В настоящий момент корабль остается под водой в 20 километрах от побережья.