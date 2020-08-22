Российские паспорта получили более 130 тысяч жителей ДНР
Этому поспособствовал принятый ранее указ об упрощении получения гражданства РФ.
© Фото: Nikolay Gyngazov,Global Look Press
Свыше 130 тысяч жителей Донецкой народной республики стали обладателями российского гражданства. Такую информацию сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Сети.
«Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны – России», - поделился лидер республики.
Пушилин отметил, что получение паспортов таким количеством людей стало возможным благодаря недавнему указу президента РФ Владимира Путина.
С 24 июля текущего года в силу вступил закон, утвердивший ряд дополнительных условий для получения гражданства России в упрощенном порядке.