В речи Байдена на съезде демократов нашли плагиат

Заключительную речь, которую произнес кандидат на пост президента США Джозеф Байден на национальном съезде Демократической партии, разобрали по частям, проведя филологический анализ. Как обнаружили журналисты, в своем выступлении Байден позаимствовал цитату из канадского политика левого толка Джека Лейтона.

О плагиате сообщил канадский журналист телеканала CBC Александер Панетта.

«Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы», - произнес в своей речи Джо Байден.

Корреспондент отметил, что эти слова были очень похожи на фразу из предсмертной записки лидера Новой демократической партии Канады Джека Лейтона, который в 2011 году написал:

«Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше, чем отчаяние».

В свою очередь канадская газета National Post отмечает, что сам Лейтон мог также «украсть» эту фразу у бывшего премьера Канады Уилфрида Лорье. Во время Первой мировой войны он, пытаясь объединить Канаду, заявил:

«Для решения этих проблем у вас есть надежный ориентир, неизменный свет. Как вы помните, вера лучше сомнения, а любовь лучше ненависти».

Это не первый раз, когда Байден пользуется в своих речах фразами из речей других политиков. Так, в 1988 и 2008 году, участвуя в президентской гонке, он в первую избирательную кампанию позаимствовал цитату из лидера британских лейбористов Нила Киннока, а во вторую - президента США Джона Кеннеди, произнесенную им в 1961 году.

До очередных выборов президента США остается менее трех месяцев - они состоятся 3 ноября.