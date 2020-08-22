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В речи Байдена на съезде демократов нашли плагиат

Валентина Пескова
23:45 22.08.2020
Журналисты узнали во фразе президента цитату из записки лидера канадской партии Джека Лейтона.
В речи Байдена на съезде демократов нашли плагиат
© Фото: Democratic National Convention v Globallookpress

Заключительную речь, которую произнес кандидат на пост президента США Джозеф Байден на национальном съезде Демократической партии, разобрали по частям, проведя филологический анализ. Как обнаружили журналисты, в своем выступлении Байден позаимствовал цитату из канадского политика левого толка Джека Лейтона.

О плагиате сообщил канадский журналист телеканала CBC Александер Панетта.

«Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы», - произнес в своей речи Джо Байден.

Корреспондент отметил, что эти слова были очень похожи на фразу из предсмертной записки лидера Новой демократической партии Канады Джека Лейтона, который в 2011 году написал:

«Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше, чем отчаяние».

В свою очередь канадская газета National Post отмечает, что сам Лейтон мог также «украсть» эту фразу у бывшего премьера Канады Уилфрида Лорье. Во время Первой мировой войны он, пытаясь объединить Канаду, заявил:

«Для решения этих проблем у вас есть надежный ориентир, неизменный свет. Как вы помните, вера лучше сомнения, а любовь лучше ненависти».

Это не первый раз, когда Байден пользуется в своих речах фразами из речей других политиков. Так, в 1988 и 2008 году, участвуя в президентской гонке, он в первую избирательную кампанию позаимствовал цитату из лидера британских лейбористов Нила Киннока, а во вторую - президента США Джона Кеннеди, произнесенную им в 1961 году.

До очередных выборов президента США остается менее трех месяцев - они состоятся 3 ноября.

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