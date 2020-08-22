В Москве за прошедшие сутки от коронавируса умерли 11 человек

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции скончались 11 человек. У всех пациентов была диагностирована пневмония и тестово подтверждено заражение COVID-19.

Соответствующие данные предоставляет городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего на территории Москвы с начала пандемии было зарегистрировано 4731 летальных исходов среди инфицированных.

За тот же период в России было выявлено 4921 новых случая заболевания и выздоровело 6147 пациентов.