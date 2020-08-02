Прокуратурой Самарской области начата проверка после смертельного ДТП

В прокуратуре Самарской области начата проверка после ДТП на трассе Самара – Волгоград, в результате которого погибли пять человек.

«Столкнулись BMW 7 серии и «Лада Веста». Водитель «Лады Весты» и трое пассажиров, среди которых двое детей, скончались. Погиб пассажир BMW, водитель госпитализирован», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место трагедии для координации действий правоохранителей выехал прокурор Безенчукского района Сергей Фридинский.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на 59 километре трассы Самара – Волгоград, в Безенчукском районе, в воскресенье вечером. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась деблокация погибших и пострадавших в транспортных средствах. Двое человек погибли до приезда скорой, три человека скончались по дороге в больницу.