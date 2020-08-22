Очки Ганди продали за $340 тысяч

Очки идеолога ненасилия, борца за независимость Индии Махатмы Ганди были проданы за £260 тысяч, что соответствует $340 тысячам.

Очки реализовали на торгах аукционного дома East Bristol Auctions. Последний владелец раритета получил их от дяди.

Мужчина работал в ЮАР в начале XX века, застав там Ганди. Продавец, скорее всего, не догадывался о ценности очков, оставив их в конверте в почтовом ящике аукционного дома с запиской и просьбой перезвонить. Об этом сообщает сайт BBC.