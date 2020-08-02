Ученые рассказали об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили, что коронавирус может вызывать опасную иммунную реакцию организма зараженного.

Специалисты пришли к такому выводу, когда изучили анализы более 30 заболевших COVID-19

Результаты показали, что иммунная система многих дала более агрессивный ответ на коронавирус, чем на вирусы гриппа. В частности, это негативно повлияло на легкие заболевших, сообщает MedicalXpress.

«Их легкие разрушились не только из-за вируса, но и из-за иммунологической борьбы», — объяснил профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.

Теперь ученые надеются найти способ уменьшить реакцию иммунной системы, чтобы предотвратить развитие пневмонии. При этом доктор медицинских наук и один из руководителей исследования Кэролин Калфи заявила, что это будет нелегко.

По ее мнению, если затормозить действие иммунитета слишком сильно, он вообще не сможет справиться с угрозой.

Ранее сообщалось, что американские медики назвали фактор, повышающий риск смерти от коронавируса. Свой вывод ученые сделали на основе анализов медкарт почти 2500 тысяч пациентов, которые в период вспышки коронавируса лечились в больницах Нью-Йорка.