К Земле приблизится астероид накануне выборов президента США
В NASA отметили, что гость из космоса неопасен, а вероятность того, что он войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента.
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В NASA сообщили, что к Земле в скором времени приблизится астероид 2018 VP1.
Он максимально близко подойдет к нашей планете 2 ноября, за день до выборов президента США. В NASA отметили, что гость из космоса неопасен, а вероятность того, что он войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Среди главных соперников – действующий президент Штатов республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.