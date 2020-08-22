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Террористы обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

Кирилл Васин
22:20 22.08.2020
Щербицкий добавил, что подразделения военной полиции РФ провели патрулирование в провинциях Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор.
Террористы обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress

Террористы обстреляли два населенных пункта в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии. Об этом на брифинге рассказал руководитель российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Шейх-Али в провинции Алеппо и Мааррет-Син в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*», - отметил Щербицкий.

Он добавил, что подразделения военной полиции РФ провели патрулирование в провинциях Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор по маршрутам от Дейруна-Ага до Телль-Джихан и обратно; от Айн-Иса до Мабрука и обратно; от Телль-Тамер до Мабрука и обратно и от Хатла до Эт-Табия и обратно. Силы армейской авиации провели патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Махмудли и обратно.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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