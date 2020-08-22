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Онищенко назвал достойный размер стипендии в РФ

Кирилл Васин
21:56 22.08.2020
Онищенко подчеркнул, если студенту не хватает денег на нужды первой необходимости, это сильно сказывается на его обучении.
Онищенко назвал достойный размер стипендии в РФ
© Фото: pixabay.com

Стипендия в России должна соответствовать прожиточному минимуму. Такое мнение высказал член Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач страны доктор Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, если студенту не хватает денег на нужды первой необходимости, это сильно сказывается на его обучении.

«Если учесть, что студент должен учиться, то размер его стипендии должен быть по минимальному прожиточному минимуму», - приводит слова Онищенко URA.RU.

Он уточнил, в случаях, когда студент проявляет рвение к учебе и достигает успехов, его следует поощрить повышением стипендии.

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