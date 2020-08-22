Спасет сотни тысяч жизней: назван защищающий от рака напиток

Сотни тысяч человек по всему миру могли бы избежать смерти от рака печени и самого заболевания, если бы все люди выпивали минимум по две чашки кофе в день. Такие выводы сделали австралийские ученые на основе проведенного исследования.

Согласно полученным данным, две-три чашки кофе в день сокращают шансы заболеть данным видом рака на 38%, а риск летального исхода – на 46%. При употреблении четырех и более чашек эти значения составят 41% и 71%.

Как пишет MedicalXpress, ученые порекомендовали медицинским учреждениям поощрять людей выбирать кофе как обязательный ежедневный напиток для минимизации рисков от смертельного заболевания.

Ранее специалисты из американской Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса обнаружили, что любители кофе в среднем на 21% реже сталкиваются с циррозом печени.