В стране и мире Завалы на месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле расчищены Кирилл Васин Взрыв в панельном доме по улице Батова в Ярославле произошел 21 августа около 19.30 по Москве. © Фото: МЧС РФ Завалы на месте взрыва в многоэтажном жилом доме в Ярославле расчищены, было вывезено 75 кубометров мусора. Как рассказал журналистам представитель администрации региона, также завершено обследование местности с применением комплекса «Струна». На основе данных работ примут решение о дальнейшей судьбе дома. Взрыв в панельном доме по улице Батова в Ярославле произошел 21 августа около 19.30 по Москве. В результате обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи. Пострадали семь человек, еще трое погибли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует