Подсветка цветов флага России украсила Главный храм ВС РФ

Стены Главного храма ВС РФ в Подмосковье раскрасили в цвета российского триколора в честь Дня Государственного флага России, который празднуется сегодня, 22 августа.

Как сообщили в Минобороны, в 20.30 по Москве стены патриаршего собора в Кубинке окрасили в цвета государственного флага «в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу».

«Исторически красный цвет на половнике означал державность, синий – иконографический цвет Богородицы, под Покровом которой находится Россия, и белый - свободу и независимость», - говорится в сообщении.

День Государственного флага отмечается ежегодно 22 августа по указу президента РФ от 1994 года. Впервые триколор был поднят на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.