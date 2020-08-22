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Астронавту США выделили место для сна в российском модуле МКС

Кирилл Васин
20:58 22.08.2020
В настоящий момент на МКС находятся два российских космонавта Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт США Крис Кэссиди.
Астронавту США выделили место для сна в российском модуле МКС
© Фото: pixabay.com

Астронавту США Крису Кэссиди российские космонавты выделили место для сна в российском модуле «Поиск» на время изоляции до устранения утечки воздуха.

Как рассказал космонавт Иван Вагнер, система регенерации кислорода из-за изоляции была переведена в более производительный режим, установлены дополнительные патроны для поглощения углекислого газа. Все ненужные вещи отправлены в другие модули станции.

«Подготовили для Криса место “ночевки” в “Поиске”. Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо», - написал Вагнер на странице «Вконтакте».

Ранее экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха на станции. В настоящий момент на МКС находятся два российских космонавта Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт США Крис Кэссиди.

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