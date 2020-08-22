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Лукашенко: на нарушения границы Белоруссии будем реагировать без предупреждения

Кирилл Васин
20:04 22.08.2020
Глава Минобороны Белоруссии доложил об участившихся случаях пролета иностранных самолетов у границ.
Лукашенко: на нарушения границы Белоруссии будем реагировать без предупреждения
© Фото: Alex Halada ZUMAPRESS.com Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на нарушения границы страны будут реагировать немедленно, без предупреждения.

Об этом белорусский лидер сказал после того, как глава Минобороны Виктор Хренин доложил ему об участившихся случаях пролета иностранных самолетов у границ.

«Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения», - заявил Лукашенко в эфире телеканала СТВ.

Ранее Лукашенко сообщил, что привел основные силы армии в полную боевую готовность в связи с активностью войск НАТО у границ страны. Он отметил, что принял «самое серьезное решение за четверть века».

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