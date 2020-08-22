Лавров: США хотят снять с себя все международные обязательства

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шаги властей Соединенных Штатов указывают на то, что они хотят снять с себя все международные обязательства.

«Последние шаги администрации США свидетельствуют о намерении делать все, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами», - отметил Лавров в эфире телеканала «Россия-1»

Он добавил, что об этом, в частности, говорят ограничения на импорт из Китая, санкции против Ирана и воздействие на власти Венесуэлы.