Иран хочет провести еще одни маневры с Россией и Китаем в Оманском заливе
Данное заявление министр обороны Ирана сделал в ходе визита в Москву.
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Иран хочет повторить маневры с подразделениями России и Китая в Оманском заливе. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.
Данное заявление он сделал в ходе визита в Москву. Министр высоко оценил военное сотрудничество между нашими странами, несмотря на то, что пандемия сказалась на его темпах, передает РИА Новости.
Хатами намерен во время визита встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а также посетить форум «Армия-2020», который начнется завтра, 23 августа.