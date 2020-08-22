Иран хочет провести еще одни маневры с Россией и Китаем в Оманском заливе

Иран хочет повторить маневры с подразделениями России и Китая в Оманском заливе. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

Данное заявление он сделал в ходе визита в Москву. Министр высоко оценил военное сотрудничество между нашими странами, несмотря на то, что пандемия сказалась на его темпах, передает РИА Новости.

Хатами намерен во время визита встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а также посетить форум «Армия-2020», который начнется завтра, 23 августа.