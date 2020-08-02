Депутат Рады Медведчук приехал на отдых в Крым
Информация об отдыхе политика попала в соцсети, что вызвало общественный резонанс.
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
Депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук приехал со своей семьей на отдых в Крым.
Об этом сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь политика Олег Бабанин.
«Виктор Медведчук проводит отпуск с семьей в Крыму», - подтвердил он.
Сообщения о том, что Медведчук приехал на отдых в Крым, вызвали резонанс в соцсетях. Этот факт Бабанин комментировать отказался.