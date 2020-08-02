Депутат Рады Медведчук приехал на отдых в Крым

Депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук приехал со своей семьей на отдых в Крым.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь политика Олег Бабанин.

«Виктор Медведчук проводит отпуск с семьей в Крыму», - подтвердил он.

Сообщения о том, что Медведчук приехал на отдых в Крым, вызвали резонанс в соцсетях. Этот факт Бабанин комментировать отказался.