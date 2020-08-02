Департамент транспорта Москвы огласил график перекрытия улиц из-за полумарафона

В Москве перекроют ряд улиц из-за столичного полумарафона, который состоится в воскресенье, второго августа. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Так, с 6:30 до 13:00 нельзя будет проехать по участку улицы Лужники от Лужнецкой набережной до стадиона Лужники. Набережная также будет перекрыта от улицы Лужники до улицы Хамовнический вал и Хамовнический вал от второго дома до Фрунзенской набережной с 8:00 до 13:00.

«Помимо этого, с 00:30 до 10:30 будет перекрыт Хамовнический Вал от дома два до Фрунзенской набережной (в сторону Комсомольского проспекта), а Новодевичья набережная будет перекрыта с 7:30 до 11:45», - цитирует РИА Новости сообщение Департамента транспорта столицы.

Также Фрунзенскую набережную и Крымский проезд перекроют с 7:35 до 12:30, а Пречистенская набережная будет недоступна для автомобилистов с 8:00 до 12:15.

«Помимо этого, перекроют и Кремлевскую набережную с 8:10 до полудня, а также с 8:20 до полудня перекроют Москворецкую и Устьинскую набережные, Старую площадь и Китайгородский проезд. Котельническая и Гончарная набережные будут закрыты для автомобилистов с 8:30 до 11:45, а Краснохолмская набережная с 8:30 до 11:40. Кроме того, Новокрымский проезд закроют с 8:45 до 10:25», - добавили в ведомстве.

Изменения в организации автомобильного движения коснутся улицы Остоженка и Крымской эстакады, которые будут перекрыты с 8:45 до 10:35, а Соймоновский проезд будет недоступен для проезда с 8:50 до 10:35.

Московский полумарафон был перенесен с 31 мая на второе августа из-за пандемии коронавирусной инфекции. Старт пятикилометрового забега дадут в 8:15, желающие пробежать 21,1 километра побегут в 9:00.