Климатолог рассказала, ждут ли Россию постоянные погодные аномалии

Лето 2020 года в европейской части России в большинстве своем было влажное и прохладное. В связи с этим многие эксперты заговорили о погодных аномалиях. Климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева рассказала «Звезде» о том, столкнется ли Россия с такой проблемой в ближайшее время.

По ее словам, в европейской части России резкие смены погоды определяются тем, как «сложилась» в летний сезон «циркуляция» атмосферы.

«Все перемены погоды укладываются в рамки нормального хода температуры. Есть средняя температура, а есть диапазон изменений. В среднегодовой, многолетний диапазон изменений эти перемены помещаются. Настоящих погодных аномалий в этот сезон у нас не было», - рассказала Зайцева.

Давать точный прогноз на отдаленное будущее специалист не стала по причине того, что, как правило, численные прогнозы на долгий срок никогда не оправдываются.

«А что ждет дальше, никто сказать не может. Есть непреложное правило, что прогноз погоды на срок более 7-10 дней не работает. Как сложатся осенний и зимний периоды, сейчас сказать вряд ли кто-нибудь сможет», - отметила Зайцева.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов предрек России постоянные погодные аномалии. Его слова передает URA.ru