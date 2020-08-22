В Госдуме предложили давать автомобили семьям с пятью детьми вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет. Соответствующее письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Сухарев подчеркнул, что поддержка многодетных семей является одной из приоритетных задач страны. Он считает, что далеко не все многодетные родители в РФ способны приобрести личный автомобиль.

В связи с этим парламентарий предложил при рождении пятого ребенка выдавать многодетным российским семьям за счет средств федерального бюджета отечественный автомобиль, вместимость которого составляет не менее семи человек. Об этом сообщает RT.