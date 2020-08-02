В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет летнее тепло

Теплая погода с превышением климатической нормы ожидает жителей европейской части России на следующей неделе. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что после довольно прохладных выходных уже с понедельника постепенно начнет возвращаться летнее тепло.

«Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг - уже на 3 градуса выше нормы», - сказал Вильфанд.

В Москве, отметил научный руководитель Гидрометцентра, жаркая погода сохранится до конца недели.

Также Вильфанд утонил, что на востоке Ставрополья, Астраханской и Вологодской областях, наоборот, будет понижение температуры примерно на 1-2 градуса.