СМИ: сотрудники СК провели обыски в офисах РЖД

В СМИ появилась информация о том, что сотрудники Следственного комитета РФ якобы провели обыски в нескольких офисах РЖД.

Обыски, по данным РБК, коснулись центрального аппарата компании. Правоохранители подозревают, что в 2015 году некоторые подрядчики РЖД могли допустить нарушения при расчетах с региональными бюджетами субъектов РФ. При этом, подозрения не касаются действующих сотрудников компании.

Согласно материалу издания, глава РЖД Олег Белозеров планирует в связи с данной ситуацией обратиться с жалобой к председателю СК Александру Бастрыкину. В настоящее время официального подтверждения данной информации пока нет.