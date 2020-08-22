СМИ назвали имя несостоявшегося свидетеля защиты Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев якобы хотел привлечь в качестве важного свидетеля защиты актера Алексея Горбунова.

Сначала в деле Ефремова Пашаев строил защиту вокруг тезиса о том, что актер был вынужден сесть за руль в пьяном состоянии из-за того, что спешил в больницу к матери гражданской жены друга. Позже адвокат сменил позицию и стал заявлять, что в момент ДТП за рулем находился не Ефремов.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, этим другом в судебном процессе должен был выступить актер Алексей Горбунов, но тот якобы отказался от участия в суде и попросил не упоминать его имя.

По версии следствия, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже погиб в реанимации.