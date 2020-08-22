Открытие Международного кинологического конкурса «Верный друг» состоится в Подмосковье

В воскресенье, 23 августа, состоится торжественная церемония открытия Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг» в 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил России в Дмитровском районе Подмосковья.

В соревнованиях военных кинологов принимают участие команды из России, Израиля, Алжирской Народной Демократической Республики, Вьетнама, Белоруссии и Узбекистана.

Участникам предстоит продемонстрировать свои умения в меткости, скорости и правильности выполнения упражнений, выполняя различные задания со своей служебной собакой на пяти этапах соревнований.

В торжественном мероприятии примут участие руководство Минобороны России, почетные иностранные гости, представители администрации Дмитровского и Талдомского района Московской области, военнослужащие и члены их семей, а также ветераны 470 учебного центра служебного собаководства ВС РФ.

Для всех гостей конкурса будут продемонстрированы показательные выступления кинологов со своими питомцами, а также показ отечественных пород служебных собак.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» в рамках Армейских международных игр-2020 .пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.