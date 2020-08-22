«Температура, кашель»: Никита Пресняков сообщил о заражении COVID-19
По словам артиста, у него диагностировали пневмонию и, как у многих зараженных коронавирусом, пропало обоняние.
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
Певец Никита Пресняков рассказал о своем заражении коронавирусом. Видеообращение артист опубликовал на странице в Instagram.
«Всю ночь меня знобило, на следующий день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела», - сказал Пресняков.
Также артист отметил, что у него диагностировали пневмонию и, как у многих инфицированных COVID-19, пропало обоняние. Он уточнил, что заражение произошло месяц назад и сейчас его самочувствие нормализовалось.
Пресняков добавил, что сожалеет, что заразил своих друзей, с которыми контактировал на тот момент, и призвал всех быть более аккуратными.
«Коронавирус никуда не делся и чрезвычайно заразен», - заявил Пресняков.
Общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 22,9 миллионов человек.