«Температура, кашель»: Никита Пресняков сообщил о заражении COVID-19

Певец Никита Пресняков рассказал о своем заражении коронавирусом. Видеообращение артист опубликовал на странице в Instagram.

«Всю ночь меня знобило, на следующий день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела», - сказал Пресняков.

Также артист отметил, что у него диагностировали пневмонию и, как у многих инфицированных COVID-19, пропало обоняние. Он уточнил, что заражение произошло месяц назад и сейчас его самочувствие нормализовалось.

Пресняков добавил, что сожалеет, что заразил своих друзей, с которыми контактировал на тот момент, и призвал всех быть более аккуратными.

«Коронавирус никуда не делся и чрезвычайно заразен», - заявил Пресняков.

Общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 22,9 миллионов человек.