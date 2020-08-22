В России создадут базу данных номеров телефонных мошенников
Ежедневно от действий злоумышленников страдают сотни россиян.
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Минкомсвязь РФ работает над единой базой данных номеров мошенников, навязывающих гражданам свои услуги по телефону.
Одновременно будет создано мобильное приложение для блокировки спам-звонков. Организована специальная рабочая группа, которая прорабатывает разные варианты борьбы с телефонными мошенниками, вплоть до их полной блокировки на уровне операторов связи. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.
Ежедневно от действий злоумышленников страдают сотни россиян. Доход телефонных «спаммеров» исчисляется миллионами рублей.