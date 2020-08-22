Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Чтобы выписать мужа из квартиры, певице пришлось подать на него в суд.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов официально стал гражданином без определенного места жительства, так как выписался из квартиры артистки.
В разводе пара находилась уже полтора года, однако до этого времени Иванов по-прежнему числился зарегистрированным в квартире певицы.
Чтобы разрешить данную ситуацию и выписать мужа из квартиры, Лолите пришлось подать на него в суд.
Уточняется, что Иванов добровольно исполнил исковые требования, пишет StarHit.
Данную информацию также подтвердил адвокат артистки Сергей Жорин.