Бывший супруг Лолиты стал бездомным

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов официально стал гражданином без определенного места жительства, так как выписался из квартиры артистки.

В разводе пара находилась уже полтора года, однако до этого времени Иванов по-прежнему числился зарегистрированным в квартире певицы.

Чтобы разрешить данную ситуацию и выписать мужа из квартиры, Лолите пришлось подать на него в суд.

Уточняется, что Иванов добровольно исполнил исковые требования, пишет StarHit.

Данную информацию также подтвердил адвокат артистки Сергей Жорин.