Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

Доктор экономических наук Игорь Николаев заявил, что стимулирующие выплаты в десять тысяч рублей детям до 16 лет в августе маловероятны.

По его предположениям, связано это с тем, что «неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра» и государство будет придерживаться определенной экономии.



Также Николаев добавил, что нового «закрытия» экономики из-за пандемии не планируется.



В то же время, первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что для организации новых выплат необходимо политическое решение на самом высоком уровне, так как оно обойдется стране в сотни миллиардов рублей.

«Если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится», - сказал он в комментарии сайту «Московский комсомолец».

Помимо этого, сенатор добавил, что региональные власти могут помогать нуждающимся перед новым учебным годом.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева считает, что очередная волна выплат должна быть дифференцированной и направлена только на те семьи, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию».

По решению президента России, семьи с детьми до 16 лет получили стимулирующие выплаты в связи с пандемией коронавируса в размере 10 тысяч рублей в июне и июле текущего года.