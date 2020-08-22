Лихтенштейн потребовал у Чехии часть территории

Лихтенштейн направил в ЕСПЧ жалобу, согласно которой Чехия якобы должна вернуть ему территории, конфискованные в конце Второй мировой войны.

Речь идет практически о двух тысячах квадратных километров, которые принадлежали роду Лихтенштейн. На них, в том числе, находятся объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

В княжестве уверены, что действия бывшей Чехословакии с опорой на декреты Бенеша, которые объявляли правителей Лихтенштейна пособниками нацистов, необоснованны. Они считают, что декреты должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна. Об этом пишет Financial Times.