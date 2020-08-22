Лукашенко рассказал, почему долго не выступал перед гражданами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему до митинга в Гродно долго не выступал перед гражданами.

Белорусский лидер отметил, что брал паузу для того, чтобы избежать столкновений между его сторонниками и противниками.

«Я боялся столкновений в тот острый период, и они к этому готовились, “если выйдут лукашенковцы — будем мочить”. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали», - приводит слова Лукашенко RT.

Он также заявил, что организаторы протестов находятся за границей, а в Белоруссии составлены «списки» провокаторов. Помимо этого, выступая на митинге в Гродно, Лукашенко рассказал, что с 24 августа закроются предприятия, на которых начались забастовки.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.