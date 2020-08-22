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Россия возобновляет авиасообщение с Польшей

Егор Левин
16:55 22.08.2020
В то же время был расширен и список стран, посещение Польши гражданами которых запрещено.
Россия возобновляет авиасообщение с Польшей
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Еще одна страна возобновляет авиасообщение с Россией без коронавирусных ограничений. Речь идет о Польше.

Правительство страны обновило список стран, гражданам которых разрешается посещать ее территорию. Уже в ближайшее время посетить Польшу смогут все желающие не только из РФ, но и из КНР, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи. Об этом сообщает Польское агентство печати.

В то же время, расширяется и список запрещенных стран. В него вошли Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Филиппины и ряд других стран - всего перечень содержит 63 пункта.

Напомним, 1 августа Россия восстановила после коронавирусных ограничений авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Ограничения также были сняты с Абхазии и позже с Швейцарии, Киргизии и Черногории.

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