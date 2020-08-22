Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия
Также в ходе обращения президент поручил МВД и КГБ навести порядок в Гродненской области.
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В субботу, 22 августа, выступая на митинге в Гродно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии с 24 августа предприятий, на которых начались забастовки.
В частности, белорусский лидер призвал губернатора и председателей исполкомов не заставлять работать тех, кто не хочет.
«Мы их все равно не заставим и не уговорим, но, если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота», - сказал Лукашенко во время трансляции митинга, которую вел RT.
Также в ходе обращения президент поручил МВД и КГБ навести порядок в Гродненской области.
Массовые беспорядки начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. В ходе протестов пострадавшими оказались свыше сотни человек, трое погибли.