Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

В субботу, 22 августа, выступая на митинге в Гродно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии с 24 августа предприятий, на которых начались забастовки.

В частности, белорусский лидер призвал губернатора и председателей исполкомов не заставлять работать тех, кто не хочет.

«Мы их все равно не заставим и не уговорим, но, если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота», - сказал Лукашенко во время трансляции митинга, которую вел RT.

Также в ходе обращения президент поручил МВД и КГБ навести порядок в Гродненской области.



Массовые беспорядки начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. В ходе протестов пострадавшими оказались свыше сотни человек, трое погибли.