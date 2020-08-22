Кирпичный завод загорелся в Башкирии
Тушение производят по нескольким направлениям, пострадавших нет.
© Фото: ДАВЛЕКАНОВО И ДАВЛЕКАНОВЦЫ, Вконтакте
В городе Давлеканово в Башкирии загорелся Кирпичный завод. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Происходит горение кровли одноэтажного кирпичного здания завода. Площадь горения уточняется.
На месте работают сотрудники МЧС, стягиваются дополнительные силы. Тушение производят по нескольким направлениям. Пострадавших нет. На место выехал начальник ГУ МЧС РФ по Башкирии Марат Латыпов.