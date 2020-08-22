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Кирпичный завод загорелся в Башкирии

Кирилл Васин
16:27 22.08.2020
Тушение производят по нескольким направлениям, пострадавших нет.
Кирпичный завод загорелся в Башкирии
© Фото: ДАВЛЕКАНОВО И ДАВЛЕКАНОВЦЫ, Вконтакте

В городе Давлеканово в Башкирии загорелся Кирпичный завод. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Происходит горение кровли одноэтажного кирпичного здания завода. Площадь горения уточняется.

На месте работают сотрудники МЧС, стягиваются дополнительные силы. Тушение производят по нескольким направлениям. Пострадавших нет. На место выехал начальник ГУ МЧС РФ по Башкирии Марат Латыпов.

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